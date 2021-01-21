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12:01 21.01.2021

"Кузня на Рыбальском" готовит встречный иск к Минобороны в споре о корабле проекта "Лагуна"

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"Кузня на Рыбальском" готовит встречный иск к Минобороны в споре о корабле проекта "Лагуна"

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ЗКР, Киев) отвергает претензии Минобороны в несвоевременном изготовлении и поставке среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна", обвиняет ведомство в задержке финансирования и готовит встречный иск в суд.

"Министерство обороны как заказчик еще в 2019 году прекратило финансирование проекта вопреки условиям контракта… В результате "Завод "Кузня на Рыбальком" вложил в реализацию 300 млн грн кредитных и собственных оборотных средств", – отмечается в релизе предприятия.

ЗКР настаивает, что добросовестно выполнило обязательства по контракту по "Лагуне", несмотря на пандемию и давление власти, и для ускорения передачи корабля заказчику летом 2020 года обращалось в Минобороны с предложением начать ходовые испытания. Однако такое решение было согласовано только после решения суда о переносе срока передачи корабля осенью.

На заводе также подчеркнули, что его продукция качественная и в четыре-пять раз дешевле иностранных аналогов. Предприятие настроено на конструктивное сотрудничество с Минобороны.

Как сообщалось, на днях Минобороны заявило о подготовке судебного иск против ЗКР из-за несвоевременной поставки корабля. Как утверждает министерство, подписанный в конце 2017 года контракт предполагал поставку до 20 сентября 2019 года, в результате чего Минобороны в феврале 2020 года подало в Хозсуд иск о взыскании с ЗКР 163,26 млн грн штрафных санкций. Позже рассмотрение этого дела было остановлено по ходатайству завода, поскольку он подал иск об обязательствах Минобороны продлить сроки поставки корабля. Решением Хозсуда Киева срок исполнения обязательств по контракту был продлен до 30 ноября 2020 года, однако, как заявляют в Минобороны, этот срок также был нарушен, в связи с чем ЗКР была выставлена соответствующая претензия и начата подготовка нового иска в суд о взыскании штрафных санкций.

В то же время Минобороны сообщило, что в 2021 году уже начались испытания: 20 января построенный корабль проекта "Лагуна" второй раз вышел в море из порта Одессы.

Как сообщалось, совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у президента Петра Порошенко АО "Завод "Кузня на Рыбальском". (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.

Предприятие в 2019 году сократило выручку на 3,1% по сравнению с 2018 годом – до 1 млрд 125,72 млн грн, его чистый убыток составил 66,45 млн грн по сравнению с чистой прибылью 33,12 млн грн годом ранее.

Теги: #минобороны #иск #кузня_на_рыбальском
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