СБУ задержала в Одесской области российского наемника - уроженца Луганщины

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одесской области гражданина Украины, причастного к террористической группировке российских наемников "ЛНР".

"Оперативники СБ Украины установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из НВФ (незаконное вооруженное формирование - ИФ) на оккупированной РФ территории Луганщины. Впоследствии, при содействии кадровых сотрудников псевдоспецслужбы, продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой "Службе пограничной охраны МГБ ЛНР", – сообщает пресс-служба СБУ в четверг.

Отмечается, что подозреваемый, будучи вооруженным, выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП "Дьяково" (в Луганской области на границе с Россией), через которое на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.

На данный момент фигуранту сообщено о подозрении в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Также проверяется информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно убийств и пыток украинских военных и мирных граждан.