В ближайшие дни в Украине потеплеет

В ближайшие сутки атлантический теплый воздух постепенно охватит всю территорию Украины, и дневная температура повысится до положительных значений, особенно потеплеет на западе и юге страны, сообщает в четверг Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине без осадков, лишь в Карпатах и Закарпатье небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и южных областях ночью около 0°, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, на востоке страны 7-12° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 января самая высокая температура днем была 8,1 в 2007г., самая низкая ночью -26,5 в 1907г.

В субботу, 23 января, в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.