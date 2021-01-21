В Киеве за сутки выявили 595 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1807 человек

В Киеве за прошедшие сутки у 595 человек выявили коронавирусную инфекцию, скончались, 19 жителей, 1807 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки - 595 больных коронавирусом. 19 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2246 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 124 835", - написал Кличко в соцсетях.

Отмечается, что в больницы столицы госпитализировали 53 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Так, заболели: 353 женщины, 225 мужчин, 7 девочек и 10 мальчиков. Заболели, в частности, 18 медиков.

Выздоровели за сутки 1 807 человек. Всего коронавирус преодолели 52 146 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 137, в Святошинском - 82 и в Днепровском районе - 72 случая", - добавил мэр.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5 583 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 13 981 человек, умер 241 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.