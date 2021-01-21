События

11:28 21.01.2021

В Киеве за сутки выявили 595 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1807 человек

1 мин читать
В Киеве за сутки выявили 595 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1807 человек

В Киеве за прошедшие сутки у 595 человек выявили коронавирусную инфекцию, скончались, 19 жителей, 1807 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки - 595 больных коронавирусом. 19 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2246 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 124 835", - написал Кличко в соцсетях.

Отмечается, что в больницы столицы госпитализировали 53 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Так, заболели: 353 женщины, 225 мужчин, 7 девочек и 10 мальчиков. Заболели, в частности, 18 медиков.

Выздоровели за сутки 1 807 человек. Всего коронавирус преодолели 52 146 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 137, в Святошинском - 82 и в Днепровском районе - 72 случая", - добавил мэр.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5 583 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 13 981 человек, умер 241 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #киев #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:20 21.01.2021
В Украине за сутки 5 583 новых случая COVID-19, выздоровело 13 981 человек – Степанов

В Украине за сутки 5 583 новых случая COVID-19, выздоровело 13 981 человек – Степанов

07:57 21.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 96,8 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 96,8 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

21:44 20.01.2021
В Португалии за сутки зарегистрировали рекордно высокий прирост заражений COVID-19

В Португалии за сутки зарегистрировали рекордно высокий прирост заражений COVID-19

20:26 20.01.2021
В Молдове за время пандемии общее число заражений COVID-19 превысило 154 тысячи, вылечились 144,3 тыс. человек

В Молдове за время пандемии общее число заражений COVID-19 превысило 154 тысячи, вылечились 144,3 тыс. человек

19:24 20.01.2021
Байден считает, что возглавил США перед самым опасным периодом пандемии

Байден считает, что возглавил США перед самым опасным периодом пандемии

19:01 20.01.2021
Тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона повышаться не будут - Кличко

Тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона повышаться не будут - Кличко

17:30 20.01.2021
"Интергал-Буд" ввела в эксплуатацию два дома столичного ЖК "Нивки-Парк"

"Интергал-Буд" ввела в эксплуатацию два дома столичного ЖК "Нивки-Парк"

15:08 20.01.2021
Минздрав проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute

Минздрав проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute

14:40 20.01.2021
В ЕС на сегодня не обсуждают привязку выдачи виз гражданам третьих стран с сертификатом о вакцинации

В ЕС на сегодня не обсуждают привязку выдачи виз гражданам третьих стран с сертификатом о вакцинации

13:51 20.01.2021
В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за активной работы котловых систем – горадминистрация

В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за активной работы котловых систем – горадминистрация

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Жертвами теракта на рынке в Багдаде стали 17 человек

Кабмин уволил замглавы Минстратегпрома Немилостивого

В Украине за сутки 5 583 новых случая COVID-19, выздоровело 13 981 человек – Степанов

Кабмин на внеочередном заседании в четверг уволит замглавы Минстратегпрома Немилостивого – премьер

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Число новых случаев COVID-19 снижается в Латвии, но продолжает расти в Литве и Эстонии

Мошенник, занимавшийся "трудоустройством" в ОПУ, арестован с возможностью внесения 2,8 млн грн залога

Рэпер Jay-Z создал фонд объемом $10 млн для поддержки чернокожих производителей конопли

Зеленский подписал закон о закупке ОГТСУ газа на бирже

Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин

СБУ задержала в Одесской области российского наемника - уроженца Луганщины

"Кузня на Рыбальском" готовит встречный иск к Минобороны в споре о корабле проекта "Лагуна"

В ближайшие дни в Украине потеплеет

IТ-стартап Маркаровой выпустил первый релиз продукта

Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-командующего ВВ МВД Украины по делам Майдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА