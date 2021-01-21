Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-командующего ВВ МВД Украины по делам Майдана

Печерский районый суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего командующего внутренних войск МВД Украины.

"Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, председателя Службы безопасности Украины, министра внутренних дел, министра обороны и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014г незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также дезертирства", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса генпрокурора.

В Офисе отметили, что поскольку подозреваемый пока скрывается от органов следствия и суда, данное решение позволит проведение досудебного расследования в его отсутствие (in absentia).

В сообщении не указывается имя и фамилия подозреваемого. Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Станиславе Шуляке, который с ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года руководил Внутренними войсками МВД Украины. Шуляк был обвинен в превышении служебных полномочий и организации расстрелов мирных протестующих и скрылся с территории Украины.