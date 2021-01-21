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11:20 21.01.2021

В МВД надеются на принятие Радой законопроекта об ужесточении ответственности за вождение в пьяном состоянии

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В МВД надеются на принятие Радой законопроекта об ужесточении ответственности за вождение в пьяном состоянии

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал Верховную Раду принять на следующей неделе законопроект №2695 об ужесточении ответственности за вождение в пьяном виде.

"…на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, которые хотят сберечь жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах. В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это существует во всех цивилизованных странах", - написал он на своей странице в Facebook.

Заглавы МВД подчеркнул, что сейчас осуществлять проверки водителей в Украине не разрешено.

"Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде, что она сделает Украину безопаснее", - отметил Геращенко.

Как сообщалось, 13 июля 2020 года Рада приняла в первом чтении законопроект об админаресте и повышении штрафов за вождение в пьяном виде.

Законопроект №2695 "О внесении в некоторые законодательные акты изменений об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" предлагает внести изменения в ряд статей Уголовного кодекса Украины, а также законы "О дорожном движении" и "О национальной полиции".

Позже на сайте президента Украины появилась петиция с призывом прекратить рассмотрение в Верховной Раде законопроекта №2695 об ужесточении ответственности за вождение в пьяном виде как "диктаторского и такого, который увеличит уровень полицейского беспредела и коррупции".

 

Теги: #вождение #рада #нетрезвость
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