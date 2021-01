Байден планирует выдвинуть экс-замглавы Минфина США Майкла Барра на пост руководителя OCC

Президент США Джо Байден планирует выдвинуть Майкла Барра на пост главы Управления контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), основного регулятора банковского сектора в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Барр занимал пост заместителя министра финансов США по работе с кредитно-финансовыми учреждениями в администрации Барака Обамы и принимал участие в разработке закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка, который был принят в 2010 году, после завершения глобального финансового кризиса, пишет The Wall Street Journal.

В настоящее время Барр является деканом школы публичной политики имени Джеральда Форда Мичиганского университета. Он критически высказывался о решениях администрации бывшего президента США Дональда Трампа о смягчении жестких регулятивных мер, принятых в рамках закона Додда-Фрэнка, в частности, "правила Волкера".

До 14 января 2021 года исполняющим обязанности главы OCC был Брайан Брукс, который занял этот пост после ухода в отставку главы OCC Джозефа Оттинга в мае прошлого года.

OCC является независимым подразделением Минфина США, который, как ожидается, возглавит экс-председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

По данным источников WSJ, еще одним кандидатом на пост главы OCC, которого рассматривала команда Байдена, является профессор права Калифорнийского университета, специализирующаяся на банковском законодательстве, Мерса Барадаран.