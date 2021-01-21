Министр здравоохранения Максим Степанов призвал политиков не спекулировать на теме цен на вакцины от COVID-19 и на теме вакцинации.

"Очень важно, чтобы все политические деятели и публичные лица осознавали ответственность своих действий и высказываний и понимали вероятность последствий, в первую очередь, для имиджа государства. Обидно, когда люди берутся комментировать тему, в которой, мягко говоря, разбираются поверхностно", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя заявление депутата Александры Устиновой о завышении цены закупки китайской вакцины от COVID-19 у компании Sinovac.

Министр подчеркнул: $3 – это стоимость вакцины производства индийской компании Serum Institute от COVID-19 при закупках в рамках механизма COVAX, и такая цена не используется при коммерческой закупке.

"Serum Institute - одна из крупнейших производственных площадок Индии, которая, в том числе, сегодня законтрактована мировыми производителями на изготовление их вакцин. Что касается стоимости вакцин. $3 – это цена, по которой закупает вакцину механизм COVAX - Глобальный фонд доступа к вакцинам от COVID-19. Все производители вакцин, присоединившиеся к этому механизму, продают им вакцину по минимальной стоимости или вообще по себестоимости. Поэтому сравнивать эту стоимость с коммерческой ценой, на мой взгляд, просто бессмысленно", - сказал он.

Степанов подчеркнул: цена, по которой Украина закупает вакцины компании Sinovac, одинакова для большинства стран мира.

При этом он отметил значительный разброс цен на вакцины от COVID-19 на мировом рынке.

"Возьмем двух топовых мировых производителей вакцины от коронавирусной болезни. Реальные цифры:- у одного производителя цена на вакцину от COVID-19 за дозу - около $6, у другого - около $30. Ценовые предложения разные. У одного производителя фиксированная цена $9, у второго цена зависит от количества заказанных доз - от $12 до $40. Это рынок, на котором условия диктует производитель. В очереди за вакциной стоят все страны мира и более 7 млрд человек", - сказал он.

Как сообщалось, ранее нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова со ссылкой на госпредприятие "Медицинские закупки Украины" сообщила, что оно вело переговоры о закупке вакцины от COVID-19 с индийской компанией Serum Institute, однако Минздрав приостановил переговоры с этим производителем. По ее словам, стоимость дозы вакцины от производителя Sinovac, договор на поставку которой заключила Украина, в шесть раз превышает стоимость индийской вакцины.

Согласно контракту, заключенному ГП "Медицинские закупки Украины", стоимость вакцины производства Sinovac составляет 504 грн за дозу.



Полный текст интервью министра здравоохранения Максима Степанова читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"