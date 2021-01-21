События

10:26 21.01.2021

Во Львовской области от отравления угарным газом один человек погиб, двое госпитализированы

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Во Львовской области от отравления угарным газом один человек погиб, двое госпитализированы

Один человек погиб и два госпитализированы в результате отравления угарным газом во Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, инцидент произошел в селе Ставчаны поблизости Львова около 18:00 20 января.

В частном доме угарным газом отравились три человека. 55-летний мужчина погиб на месте происшествия, еще двух людей, в том числе 12-летнего ребенка, доставили в больницы Львова. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Дом оборудован печью, газовой плитой и котлом. Газовые службы временно прекратили подачу газа в дом.

Теги: #угарный_газ #львовская_область
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