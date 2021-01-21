Количество ДТП на путях и ж/д переездах в 2020 году уменьшилось на 15,7%

Количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах и путях вне переездов в 2020 году составило 59 случаев, что на 11 случаев (на 15,7%) меньше, чем в 2019 году.

Как отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци" в четверг, в течение прошлого года произошло 50 ДТП на железнодорожных переездах и девять - на путях вне переездов.

"Эти аварии унесли жизни восьми человек, еще 31 человек были травмированы. По сравнению с 2019 годом количество погибших уменьшилось на семь человек, одновременно травмировались на шесть человек больше", - сообщили в компании.

В "Укрзализныце" отметили, что ДТП на перекрестках путей с автодорогами происходят по вине водителей автотранспорта, нарушающих правила дорожного движения, которые своими действиями ставят под угрозу собственную жизнь, а также жизнь и здоровье других людей.

Кроме этого, железнодорожники постоянно фиксируют случаи травмирования граждан, в том числе смертельные, из-за несоблюдения ими правил пребывания на железной дороге, переход путей в неустановленных местах или в нетрезвом виде, а также по неосмотрительности.

В течение 2021 года уже зафиксировано два случая травмирования людей из-за несоблюдения ими техники безопасности и правил пребывания на железной дороге.

Как сообщили в "Укрзализныце", в течение 2020 года железнодорожники провели комплекс мероприятий по обновлению путевой инфраструктуры. В частности, для обеспечения безопасности движения поездов и содержания инфраструктуры с установленными скоростями движения работники "Укрзализныци" отремонтировали более 1,3 тыс. км путей и обновили более 1,2 тыс. комплектов стрелочных переводов.