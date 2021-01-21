События

09:57 21.01.2021

Кабмин уволил замглавы Минстратегпрома Немилостивого

1 мин читать
Кабмин уволил замглавы Минстратегпрома Немилостивого

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг утром уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра. Должность в Кабинете министров Украины - это не привилегия, это, прежде всего, ответственность перед людьми и страной", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Как сообщило интернет-издание "Обозреватель", Немилостивый был остановлен сотрудниками патрульной полиции, которые заподозрили его в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Судя по видеозаписи, сделанной нагрудной камерой полицейского, задержанный отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал поведение Немилостивого "неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа".

"Считаю, что такое безответственное поведение со стороны Виталия Немилостивого делает невозможным его дальнейшее пребывание в должности заместителя министра. Поэтому в ближайшее время мной и правительством будут приняты все необходимые кадровые решения", - подытожил Уруский.

 

Теги: #немилостивый #увольнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:15 21.01.2021
Кабмин на внеочередном заседании в четверг уволит замглавы Минстратегпрома Немилостивого – премьер

Кабмин на внеочередном заседании в четверг уволит замглавы Минстратегпрома Немилостивого – премьер

01:23 30.12.2020
Арестович об увольнении Кривоноса: На своей должности себя не проявил и провалил подготовку законопроекта о теробороне

Арестович об увольнении Кривоноса: На своей должности себя не проявил и провалил подготовку законопроекта о теробороне

00:30 30.12.2020
Кривонос о своем увольнении: Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить

Кривонос о своем увольнении: Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить

20:16 29.12.2020
Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО

Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО

11:50 19.12.2020
В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Шкарлета с поста главы МОН

В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Шкарлета с поста главы МОН

11:39 16.12.2020
Рада поддержала увольнение Бессараба с должности министра по делам ветеранов

Рада поддержала увольнение Бессараба с должности министра по делам ветеранов

11:23 18.11.2020
Нардепы подали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы комитета

Нардепы подали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы комитета

03:31 18.11.2020
Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США

Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США

20:10 29.10.2020
Exxon уволит 1,9 тыс. сотрудников в США

Exxon уволит 1,9 тыс. сотрудников в США

22:06 23.10.2020
Саакашвили считает, что увольнение руководства ГАСИ - это начало уничтожения системной коррупции

Саакашвили считает, что увольнение руководства ГАСИ - это начало уничтожения системной коррупции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 5 583 новых случая COVID-19, выздоровело 13 981 человек – Степанов

Кабмин на внеочередном заседании в четверг уволит замглавы Минстратегпрома Немилостивого – премьер

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

Байден назвал день своей инаугурации на посту президента США днем демократии

Тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона повышаться не будут - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине продолжают работу более 5 тыс. пунктов обогрева

Страны ЕС могут закрыть границы для британских подданных - газета

Twitter заморозил страницу посольства КНР в США из-за поста об уйгурах

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Украине за сутки 5 583 новых случая COVID-19, выздоровело 13 981 человек – Степанов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 96,8 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Демократы получили формальный контроль над Сенатом США

Государственная целевая научно-техническая программа исследований в Антарктике продлена на три года – Минобразования

Байден призвал нацию к единству и заявил о победе демократии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА