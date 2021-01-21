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08:20 21.01.2021

В Украине за сутки 5 583 новых случая COVID-19, выздоровело 13 981 человек – Степанов

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В Украине за сутки 5 583 новых случая COVID-19, выздоровело 13 981 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5 583 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 13 981 человек, умер 241 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 января 2021 года. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 811 человек; летальных случаев - 241; выздоровело – 13 981 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования COVID-19, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания COVID-19, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавируса, 17 января было зафиксировано 5 990 новых случаев инфицирования COVID-19, 16 января сообщалось о 7 729 случаях заболевания COVID-19, 15 января министр сообщил о 8 199 новых случаях заболевания COVID-19, 14 января было 7 925 случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 177 621 человек, 21 499 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 914 730 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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