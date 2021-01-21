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07:57 21.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 96,8 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 96,8 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга достигло 96 млн 841 тыс. 621 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 74 тыс. 618, выздоровели более 68 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 24 млн 434 тыс. 283 инфицированных COVID-19, зафиксировано 406 тыс. летальных исходов, излечились около 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 610 тыс. 883, число скончавшихся - до 152 тыс. 869, поправились более 10,2 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 638 тыс. 249 заболевших, из них умер 212 тыс. 831 человек, вылечились более 7,6 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 267,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 252 человека, Индии - 110, Бразилии - 998.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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