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07:29 21.01.2021

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Вследствие вражеских выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

 

Теги: #оос #сводка #украина
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