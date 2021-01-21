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07:03 21.01.2021

Демократы получили формальный контроль над Сенатом США

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Демократы получили формальный контроль над Сенатом США

Демократы получили формальное большинство в Сенате США после того, как три новых сенатора-демократа принесли присягу.

Присягу принесли Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, победившие республиканцев Дэвида Перью и Келли Лоффлер во втором туре выборов в штате Джорджия 5 января.

Кроме того, к ним присоединился преемник нового вице-президента США Камалы Харрис на посту сенатора от штата Калифорния Алекс Падилья, который будет занимать это место до 2022 года.

Расклад в Сенате составляет 50 демократов и 50 республиканцев. Однако тот факт, что вице-президент США является демократом и может голосовать при равном числе голосов, дает демократической партии контроль над Сенатом.

"Мы перевернули страницу новой главы в истории нашей демократии", -сказал лидер сенатского большинства Чарльз Шумер после того, как новые сенаторы принесли присягу.

Таким образом, впервые с 2010 года демократы получили полный контроль над Конгрессом США.

Демократы указали на три области в качестве своих ближайших приоритетов: второй процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа, новый раунд борьбы с коронавирусом COVID-19 и подтверждение кандидатов на посты министров при новом президенте Джо Байдене.

Между тем, Шумер и теперь уже лидер меньшинства Митч Макконнелл должны разработать организационную резолюцию, в которой будет изложено, как они будут делить власть. Пока они этого не сделают, республиканцы все еще технически могут иметь большинство в некоторых сенатских комитетах.

Теги: #сша #демократы #сенат
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