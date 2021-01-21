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05:34 21.01.2021

Байден привал нацию к единству и заявил о победе демократии

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Джо Байден, вступивший в среду в должность президента США, в обращении к нации призвал американский народ к единству.

"Это великая нация. Мы хорошие люди, и для того, чтобы преодолеть стоящие перед нами проблемы, требуется самое неуловимое из всех вещей в демократии - единство. Она требует, чтобы мы объединились в общей любви, которая определяет нас, как американцев", - заявил он, выступая на гала-концерте в честь инаугурации.

Байден подчеркнул, что победа на президентских выборах стала свидетельством победы демократии в стране.

"Как я уже говорил ранее, мы снова узнали, что демократия драгоценна, и благодаря вам демократия восторжествовала", - сказал он.

Президент выразил уверенность в том, что совместными усилиями стоящие перед страной трудности, такие, как пандемия коронавируса, экономический кризис, расовая несправедливость, внутренние угрозы демократии, будут преодолены.

"Встретим ли мы этот момент, как наши предки? Я верю, что мы должны, и я верю, что мы это сделаем. Вы, американский народ, - вот причина, по которой я никогда не был более оптимистичен в отношении Америки, чем сегодня", - сказал он, добавив: "Нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе".

Теги: #президент #сша #нация #единство
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