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05:31 21.01.2021

С понедельника занятия в школах Харькова возобновятся в обычном режиме

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С понедельника занятия в школах Харькова возобновятся в обычном режиме

С понедельника, 25 января, в общеобразовательных учреждениях Харькова возобновятся занятия с посещением школ, сообщила директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

"С понедельника школьники с 1-го по 11-й класс приступают к учебным занятиям. Все школы знают об этом, готовятся. В частности, коммунальные предприятия, которые организовывают питание, уже занимаются этим вопросом. Детские сады, как и на время локдауна, продолжают работать в штатном режиме", - цитирует Деменко пресс-служба.

Как сообщалось, ранее в Харькове на период действия дополнительных карантинных ограничений младшеклассникам продлили зимние каникулы, а учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение.

Теги: #школи #украина #харьков
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