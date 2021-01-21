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02:28 21.01.2021

Конкурсная комиссия начнет отбирать руководителя САП с 25 января - ЦПК

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20 января состоялись заседания комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая приняла решение начать конкурс с 25 января, сообщили в общественной организации "Центр противодействия коррупции".

В ЦПК отметили, Решение по каждому кандидату будет приниматься 7 голосами в комиссии по формуле 5 + 2, из которых не менее 2 голосов - это квота Совета прокуроров (то есть международные эксперты) и не менее 5 голосов - от представителей Верховной Рады.

"Объявление конкурса означает запуск процесса отбора ключевого антикоррупционного прокурора. Главным предохранителем в этом процессе является то, что кандидат сможет идти дальше, только если получит поддержку признанных международных экспертов. А это значит, что фактически невозможно пройти людям с необоснованными состоянием или очевидно зашкваренымы решениями в прошлой практике", - заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

ЦПК ожидает обнародования всех документов, которые приняла комиссия и обязательно опишет детали предстоящего конкурса.

Теги: #руководитель #конкурс #украина #сап
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