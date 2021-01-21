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01:21 21.01.2021

Байден остался доволен оставленным Трампом письмом

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Байден остался доволен оставленным Трампом письмом

Президент США Джо Байден, вступивший в должность несколько часов назад, положительно охарактеризовал письмо, оставленное ему предшественником - Дональдом Трампом.

"Президент написал мне очень великодушное письмо", - цитирует Байдена CNN.

Он подчеркнул, что не будет рассказывать о содержании письма, пока не поговорит с Трампом.

"Это - частное письмо, и я не буду говорить вам о содержании, пока не поговорю с ним", - пояснил президент.

Трамп в соответствии с традицией перед отъездом из Белого дома оставил преемнику письмо. Позже в ходе последней церемонии в качестве главы государства Трамп пожелал новой администрации удачи, но при этом - не упоминал лично Байдена.

Отношения между Трампом и Байденом в последние месяцы были сложными. На первых теледебатах Трамп и Байден не скрывали неприязни друг к другу и даже обменивались оскорблениями.

После ноябрьских президентских выборов республиканец Трамп не признал победу демократа Байдена и тщетно пытался через суды добиться пересмотра итогов голосования.

В конце концов, Трамп признал, что не сможет воспрепятствовать приходу Байдена в Белый дом и обязался организовать процесс передачи власти преемнику. В то же время, Трамп так и не признал, что победа его соперника была честной: республиканец считает, что Байден выиграл лишь благодаря масштабным нарушениям на выборах.

Теги: #сша #трамп #байден #письмо
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