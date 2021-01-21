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01:15 21.01.2021

Кабмин на внеочередном заседании в четверг уволит замглавы Минстратегпрома Немилостивого – премьер

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Кабмин на внеочередном заседании в четверг уволит замглавы Минстратегпрома Немилостивого – премьер

В четверг на внеочередном заседании Кабинета министров Украины будет рассмотрен вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - освобождение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - написал Шмыгаль на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на четверг.

Как сообщалось, на интернет-сайте издания "Обозреватель", Виталий Немилостивый был остановлен сотрудниками патрульной полиции, которые заподозрили мужчину в вождении в нетрезвом состоянии.

Судя по видеозаписи, сделанной нагрудной камерой полицейского Немилостивый отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.

Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal/

Теги: #увольнение #украина #кабмин
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