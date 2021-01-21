События

00:31 21.01.2021

Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату

2 мин читать
Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату

Новый американский президент Джо Байден в среду подписал указ, который позволяет начать процесс возвращения США в Парижское соглашение по климату.

Этот указ Байден подписал вскоре после приезда в Белый дом, отмечают западные СМИ.

Таким образом, решение вернуть США в соглашение стало одним из первых принятых Байденом с момента его инаугурации, состоявшейся несколько часов назад.

Этот процесс, как ожидается, займет около месяца. Документ будет представлен в ООН, и через 30 дней США официально вновь станут частью соглашения.

Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года после его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов. Россия ратифицировала соглашение в 2019 году.

Трамп счёл соглашение невыгодным для США: по его оценке, оно накладывало на его страну куда более жёсткие ограничения, нежели на других, в частности - на Китай.

В связи с этим Трамп обещал защищать экологию в США собственными методами, которые были бы менее обременительными для американской промышленности, нежели участие в Парижском соглашении.

Теги: #соглашение #сша #климат #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:29 21.01.2021
Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ

Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ

23:49 20.01.2021
Карьерный дипломат Смит стал временным руководителем госдепа

Карьерный дипломат Смит стал временным руководителем госдепа

23:24 20.01.2021
Дэвид Норквист стал и.о. главы Пентагона

Дэвид Норквист стал и.о. главы Пентагона

19:57 20.01.2021
Команда Байдена получила доступ к официальным аккаунтам администрации США в Twitter

Команда Байдена получила доступ к официальным аккаунтам администрации США в Twitter

19:24 20.01.2021
Байден считает, что возглавил США перед самым опасным периодом пандемии

Байден считает, что возглавил США перед самым опасным периодом пандемии

19:19 20.01.2021
Зеленский ожидает встречи с Байденом в Киеве и уверен, что отношения между Украиной и США улучшатся

Зеленский ожидает встречи с Байденом в Киеве и уверен, что отношения между Украиной и США улучшатся

19:18 20.01.2021
Байден обещает на мировой арене решать актуальные проблемы и поддерживать союзников

Байден обещает на мировой арене решать актуальные проблемы и поддерживать союзников

19:16 20.01.2021
Камала Харрис стала вице-президентом США

Камала Харрис стала вице-президентом США

19:14 20.01.2021
Байден обещает победить экстремизм и терроризм в США

Байден обещает победить экстремизм и терроризм в США

19:06 20.01.2021
Байден призывает американцев сплотиться и вместе решать проблемы

Байден призывает американцев сплотиться и вместе решать проблемы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

Байден назвал день своей инаугурации на посту президента США днем демократии

Тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона повышаться не будут - Кличко

Байден стал 46-м президентом США

Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: изменения в сфере публичных закупок не должны противоречить европейскому законодательству

В Португалии за сутки зарегистрировали рекордно высокий прирост заражений COVID-19

Пакистан испытал баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерное оружие - ВС страны

Не менее трех человек погибли, семь получили травмы при взрыве в Мадриде

ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-главе Кировоградской ОГА

В Молдове за время пандемии общее число заражений COVID-19 превысило 154 тысячи, вылечились 144,3 тыс. человек

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

Кабмин согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации

Кабмин назначил трех замов главы Гостаможни

РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, и Киев даст этому соответствующую оценку – украинская делегация в ТКГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА