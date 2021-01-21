Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату

Новый американский президент Джо Байден в среду подписал указ, который позволяет начать процесс возвращения США в Парижское соглашение по климату.

Этот указ Байден подписал вскоре после приезда в Белый дом, отмечают западные СМИ.

Таким образом, решение вернуть США в соглашение стало одним из первых принятых Байденом с момента его инаугурации, состоявшейся несколько часов назад.

Этот процесс, как ожидается, займет около месяца. Документ будет представлен в ООН, и через 30 дней США официально вновь станут частью соглашения.

Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года после его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов. Россия ратифицировала соглашение в 2019 году.

Трамп счёл соглашение невыгодным для США: по его оценке, оно накладывало на его страну куда более жёсткие ограничения, нежели на других, в частности - на Китай.

В связи с этим Трамп обещал защищать экологию в США собственными методами, которые были бы менее обременительными для американской промышленности, нежели участие в Парижском соглашении.