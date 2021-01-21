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00:29 21.01.2021

Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ

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Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ

Президент США Джо Байден подписал в среду указ, который отменяет решение его предшественника Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщают западные СМИ.

Решение вернуть США в ВОЗ стало одним из первых, принятых Байденом с момента его инаугурации, состоявшейся несколько часов назад.

В случае, если бы Байден не предпринял такого шага и не остановил бы процедуру выхода из ВОЗ, США бы официально покинули организацию 6 июля 2021 года.

В заявлении команды Байдена, опубликованном еще до инаугурации, говорилось, что США примут участие в проходящей на этой неделе работе исполнительного комитета ВОЗ, причем американскую делегацию возглавит ведущий американский инфекционист доктор Энтони Фаучи.

Кроме этого, в заявлении говорится, что администрация Байдена будет работать с ВОЗ и другими партнерами США с целью реформировать и укрепить ВОЗ и поддержать действия этой организации в сфере здравоохранения.

В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно утверждали, что ВОЗ причастна к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим в середине апреля президент США Дональд Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса COVID-19.

США в июле уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение должно было вступить в силу 6 июля 2021 года.

Теги: #сша #воз #байден #возвращение
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