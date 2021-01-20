Карьерный дипломат Смит стал временным руководителем госдепа

В администрации президента США Джо Байдена назначили Дэна Смита и.о. госсекретаря, сообщают американские СМИ.

Смит - карьерный дипломат, бывший посол США в Греции. До нынешнего назначения он руководил при госдепе институтом, который занимается подготовкой дипломатов.

Смит пробудет во главе госдепартамента до тех пор, пока сенат не утвердит предложенного Байденом на этот пост кандидата. Ранее президент США предложил назначить на эту должность Тони Блинкена.