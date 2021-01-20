Дэвид Норквист стал и.о. главы Пентагона

В администрации президента США Джо Байдена назначили Дэвида Норквиста и.о. главы Пентагона, сообщают американские СМИ.

Во время пребывания у власти прежнего президента страны Дональда Трампа Норквист был заместителем министра обороны. Теперь же он будет руководить Пентагоном до тех пор, пока сенат не утвердит его преемника.

Ранее Байден выдвинул на пост министра обороны США отставного генерала Ллойда Остина. Сенат приступил к рассмотрению этой кандидатуры.