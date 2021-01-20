События

20:37 20.01.2021

Не менее трех человек погибли, семь получили травмы при взрыве в Мадриде

1 мин читать
Не менее трех человек погибли, семь получили травмы при взрыве в Мадриде

По меньшей мере, три человека погибли, семеро получили ранения и один пропал после взрыва в здании в центре Мадрида, сообщает газета "Паис".

Не исключается, что число жертв может вырасти. Один из рабочих, проверявших газовые установки в доме, когда произошел взрыв, числится пропавшим без вести. Четыре человека среди получивших травмы при взрыве находятся в больнице.

Взрыв прогремел днем в центре испанской столицы. Три верхних этажа пятиэтажного здания оказались разрушены.

В метрополитене Мадрида подтвердили, что движение на линии, проходящей неподалеку от места взрыва, не нарушено.

Теги: #испания #взрыв #жертвы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 20.01.2021
Взрыв в Мадриде произошел при осмотре специалистами газового оборудования - СМИ

Взрыв в Мадриде произошел при осмотре специалистами газового оборудования - СМИ

17:14 20.01.2021
Не менее двух человек погибли при взрыве в Мадриде - СМИ

Не менее двух человек погибли при взрыве в Мадриде - СМИ

16:30 20.01.2021
Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида

Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида

12:18 20.01.2021
Взрыв в часовне произошел воЛьвовской области, один человек пострадал – ГСЧС

Взрыв в часовне произошел воЛьвовской области, один человек пострадал – ГСЧС

08:00 20.01.2021
В Мариуполе 3 человека погибли в результате отравления природным газом

В Мариуполе 3 человека погибли в результате отравления природным газом

10:47 19.01.2021
Житель Харьковщины пострадал в результате взрыва газа

Житель Харьковщины пострадал в результате взрыва газа

07:37 19.01.2021
Спасатели нашли тела всего трех погибших моряков судна "Арвин" вблизи Турции

Спасатели нашли тела всего трех погибших моряков судна "Арвин" вблизи Турции

20:51 18.01.2021
В Испании зафиксировали рекорд по заболеваемости COVID-19

В Испании зафиксировали рекорд по заболеваемости COVID-19

20:40 18.01.2021
Испанский туризм пережил худший год за последние полвека

Испанский туризм пережил худший год за последние полвека

12:46 18.01.2021
Найдены тела уже трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна Arvin – МИД

Найдены тела уже трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна Arvin – МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

Байден назвал день своей инаугурации на посту президента США днем демократии

Тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона повышаться не будут - Кличко

Байден стал 46-м президентом США

Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Пакистан испытал баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерное оружие - ВС страны

ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-главе Кировоградской ОГА

В Молдове за время пандемии общее число заражений COVID-19 превысило 154 тысячи, вылечились 144,3 тыс. человек

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

Кабмин согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации

Кабмин назначил трех замов главы Гостаможни

РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, и Киев даст этому соответствующую оценку – украинская делегация в ТКГ

Пекин вводит санкции против Помпео и еще 27 американцев

Команда Байдена получила доступ к официальным аккаунтам администрации США в Twitter

Шведское председательство в ОБСЕ будет работать над мирным урегулированием конфликта на Донбассе – Линде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА