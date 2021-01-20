Не менее трех человек погибли, семь получили травмы при взрыве в Мадриде

По меньшей мере, три человека погибли, семеро получили ранения и один пропал после взрыва в здании в центре Мадрида, сообщает газета "Паис".

Не исключается, что число жертв может вырасти. Один из рабочих, проверявших газовые установки в доме, когда произошел взрыв, числится пропавшим без вести. Четыре человека среди получивших травмы при взрыве находятся в больнице.

Взрыв прогремел днем в центре испанской столицы. Три верхних этажа пятиэтажного здания оказались разрушены.

В метрополитене Мадрида подтвердили, что движение на линии, проходящей неподалеку от места взрыва, не нарушено.