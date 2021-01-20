События

20:33 20.01.2021

ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-главе Кировоградской ОГА

2 мин читать
ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-главе Кировоградской ОГА

Высший антикоррупционный суд в среду, 20 января, продлил срок действия обязанностей бывшему главе Кировоградской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба ВАКС.

"В среду, 20 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего главу Кировоградской областной государственной администрации", - сказано в сообщении.

Так, подозреваемый обязан прибывать к детективу, прокурору, судье, в суда по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; не оставлять территорию Украины без разрешения следователя (детектива), прокурора следственного судьи или суда; воздерживаться от общения с участниками уголовного судопроизводства по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда.

Срок действия постановления – до 20 марта 2021 включительно.

Как сообщалось, 25 июня 2020 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины заявила, что глава ОГА и должностное лицо ОГА были задержаны во время получения неправомерной выгоды.

Главу ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как стало известно, речь идет о главе Кировоградской ОГА Андрее Балоне.

27 июня Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения должностным лицам облгосадминистрации, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды. Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для главы ОГА в размере почти 10 млн грн, а для его пособника - 5 млн грн.

Ранее 25 июня Кабинет министров Украины согласовал увольнение Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА).

26 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении главе одного из областных государственных администраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенным в получении неправомерной выгоды.

Теги: #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:59 15.01.2021
ВАКС обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова обратно в НАБУ

ВАКС обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова обратно в НАБУ

12:36 15.01.2021
ВАКС не удовлетворил заявления об отводе судьи, рассматривающего ходатайство о продлении срока расследования по делу судей ОАСК

ВАКС не удовлетворил заявления об отводе судьи, рассматривающего ходатайство о продлении срока расследования по делу судей ОАСК

09:49 13.01.2021
ВАКС не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу ОАСК

ВАКС не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу ОАСК

14:22 12.01.2021
Глава ОАКС Вовк не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения, оно вновь перенесено

Глава ОАКС Вовк не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения, оно вновь перенесено

20:43 11.01.2021
ВАКС оставил в силе приговор экс-прокурору Генпрокуратуры, пытавшегося купить должность в НАБУ

ВАКС оставил в силе приговор экс-прокурору Генпрокуратуры, пытавшегося купить должность в НАБУ

12:59 05.01.2021
ВАКС вновь отложил заседание по мере пресечения судьям ОАСК

ВАКС вновь отложил заседание по мере пресечения судьям ОАСК

10:53 30.12.2020
ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

14:15 28.12.2020
ВАКС отложил слушание по избранию меры пресечения Татарову до 30 декабря из-за неявки прокуроров

ВАКС отложил слушание по избранию меры пресечения Татарову до 30 декабря из-за неявки прокуроров

15:29 24.12.2020
НАБУ вручило главе Окружного админсуда Киева повестку в суд, заседание ВАКС запланировано на 5 января

НАБУ вручило главе Окружного админсуда Киева повестку в суд, заседание ВАКС запланировано на 5 января

14:11 24.12.2020
ВАКС отложил заседание по избранию меры пресечения Татарову на 28 декабря

ВАКС отложил заседание по избранию меры пресечения Татарову на 28 декабря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

Байден назвал день своей инаугурации на посту президента США днем демократии

Тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона повышаться не будут - Кличко

Байден стал 46-м президентом США

Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Пакистан испытал баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерное оружие - ВС страны

Не менее трех человек погибли, семь получили травмы при взрыве в Мадриде

В Молдове за время пандемии общее число заражений COVID-19 превысило 154 тысячи, вылечились 144,3 тыс. человек

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

Кабмин согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации

Кабмин назначил трех замов главы Гостаможни

РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, и Киев даст этому соответствующую оценку – украинская делегация в ТКГ

Пекин вводит санкции против Помпео и еще 27 американцев

Команда Байдена получила доступ к официальным аккаунтам администрации США в Twitter

Шведское председательство в ОБСЕ будет работать над мирным урегулированием конфликта на Донбассе – Линде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА