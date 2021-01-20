ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-главе Кировоградской ОГА

Высший антикоррупционный суд в среду, 20 января, продлил срок действия обязанностей бывшему главе Кировоградской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба ВАКС.

"В среду, 20 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего главу Кировоградской областной государственной администрации", - сказано в сообщении.

Так, подозреваемый обязан прибывать к детективу, прокурору, судье, в суда по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; не оставлять территорию Украины без разрешения следователя (детектива), прокурора следственного судьи или суда; воздерживаться от общения с участниками уголовного судопроизводства по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда.

Срок действия постановления – до 20 марта 2021 включительно.

Как сообщалось, 25 июня 2020 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины заявила, что глава ОГА и должностное лицо ОГА были задержаны во время получения неправомерной выгоды.

Главу ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как стало известно, речь идет о главе Кировоградской ОГА Андрее Балоне.

27 июня Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения должностным лицам облгосадминистрации, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды. Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для главы ОГА в размере почти 10 млн грн, а для его пособника - 5 млн грн.

Ранее 25 июня Кабинет министров Украины согласовал увольнение Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА).

26 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении главе одного из областных государственных администраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенным в получении неправомерной выгоды.