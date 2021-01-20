В Молдове за время пандемии общее число заражений COVID-19 превысило 154 тысячи, вылечились 144,3 тыс. человек

В Молдове за сутки зарегистрировано 612 новых случаев заражения COVID-19, сообщила в среду вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В среду обработано 2 817 тестов, в том числе 2 567 первичных тестов. В результате выяснилось, что 612 результатов оказались положительными. Общее число заболевших COVID-19 составляет 154 118", - отмечается в сообщении.

В среду из медицинских учреждений было выписано 590 пациентов. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 144 356 человек.

Также сообщается о смерти еще 17 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 3 299 человек.

"В настоящее время в Молдове 6 463 активных случаев COVID-19. В медицинских учреждениях госпитализировано 2 217 человек, из них 225 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 31 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.

Со второй половины декабря уровень распространения COVID-19 в стране заметно снизился, не превышая тысячу новых случаев в день. Рекорд был зарегистрирован 9 ноября - 1766 новых случаев за один день.

На прошлой неделе Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения приняла решение о продлении чрезвычайного положения до 15 февраля.

В связи с этим запрещена деятельность ночных клубов, дискотек и других подобных развлекательных заведений. Будет сохранен режим работы ресторанов и кафе: с 7:00 до 22:00. Ограничение распространяется также на предприятия общественного питания, расположенные на АЗС, в торговых центрах и аэропортах.

Кроме того, запрещено присутствие зрителей в кинотеатрах, концертных залах и домах культуры, за исключением театров, которые смогут вести деятельность при условии заполняемости залов не более, чем на 50%.