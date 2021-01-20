Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

В 19:30 среды, 20 января, группа спасателей Госслужбы Украины по ЧС вблизи с. Березники Свалявского района нашла пропавшего ранее во время спуска на лыжах с горы Гемба туриста из Киева, он в удовлетворительном состоянии.

"По уточненным данным 1985 года рождения, является жителем Киева", - отметили в ГСЧС в среду вечером.

Как сообщалось, 20 января в 14:10 вблизи с. Пилипец во время катания на лыжах на горе Гемба мужчина съехал с трассы и потерял ориентир. Некоторое время с ним не было связи.