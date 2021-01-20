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20:21 20.01.2021

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

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Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

В 19:30 среды, 20 января, группа спасателей Госслужбы Украины по ЧС вблизи с. Березники Свалявского района нашла пропавшего ранее во время спуска на лыжах с горы Гемба туриста из Киева, он в удовлетворительном состоянии.

"По уточненным данным 1985 года рождения, является жителем Киева", - отметили в ГСЧС в среду вечером.

Как сообщалось, 20 января в 14:10 вблизи с. Пилипец во время катания на лыжах на горе Гемба мужчина съехал с трассы и потерял ориентир. Некоторое время с ним не было связи.

Теги: #турист #горы #закарпатье
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