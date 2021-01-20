События

20:08 20.01.2021

РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, и Киев даст этому соответствующую оценку – украинская делегация в ТКГ

2 мин читать
РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, и Киев даст этому соответствующую оценку – украинская делегация в ТКГ

Российская Федерация и народный депутат Украины Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах, для чего планируют ввезти в Украину через Беларусь из России девять человек, которые удерживались на временно оккупированной территории Украины, чему будет дана соответствующая оценка, заявляет украинская делегация в ТКГ.

"Кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на освобождение, которые обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти лица - пока неизвестно", - констатируют в украинской делегации в ТКГ в обнародованном на странице делегации в соцсети Фейсбук сообщении, опубликованном в среду вечером.

В делегации отмечают, что такая активность РФ, ее попытки использовать Медведчука, являются демонстративным шагом, который подвешивает процедуры и практики, реализуемые в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы.

"Руководство Российской Федерации таким образом пренебрегает договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в нормандской формате, фактически унижая значения соответствующих усилий Германии, Франции и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В украинской делегации сообщают, что предварительно известно, что эти 9 человек "достали" с оккупированной территории Украины, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь "отдать" Медведчуку.

Согласно же украинским государственным процедурам, этих лиц при пересечении границы Украины придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб - фактически, Кремль и Медведчук подставляют этих людей под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры освобождения через площадку ТКГ.

"Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людей, которые удерживались на оккупированной территории, с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным званию украинского гражданина лицом, а РФ - не способным выполнять на этом этапе элементарные процедуры и практики, за которые сама взяла на себя ответственность. Руководство государства и украинские спецслужбы дадут этим попыткам соответствующую оценку. Также, мы ждем ответной реакции международных партнеров", - подытожили в украинской делегации ТКГ.

Теги: #ткг #медведчук #россия #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 20.01.2021
США будут непоколебимы в своей поддержке Украины - Кристина Квин

США будут непоколебимы в своей поддержке Украины - Кристина Квин

18:17 20.01.2021
Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

13:40 20.01.2021
Туристическая отрасль Украины в 2020 году потеряла около 60 млрд грн – ГАРТ

Туристическая отрасль Украины в 2020 году потеряла около 60 млрд грн – ГАРТ

12:21 20.01.2021
Украина все еще имеет шансы получить транш МВФ в І кв.-2021 - BofA

Украина все еще имеет шансы получить транш МВФ в І кв.-2021 - BofA

12:00 20.01.2021
Украина привлечет юрсоветника для защиты в международном арбитраже с китайскими инвесторами "Мотор Сич"

Украина привлечет юрсоветника для защиты в международном арбитраже с китайскими инвесторами "Мотор Сич"

11:17 20.01.2021
52% украинцев не готовы прививаться от коронавируса даже бесплатно – соцопрос

52% украинцев не готовы прививаться от коронавируса даже бесплатно – соцопрос

07:21 20.01.2021
Действия ВМФ России направлены на дестабилизацию ситуации в Украине и  Грузии, считает кандидат в шефы Пентагона

Действия ВМФ России направлены на дестабилизацию ситуации в Украине и  Грузии, считает кандидат в шефы Пентагона

02:23 20.01.2021
РФ и КНР представляют угрозу интересам США в космосе - кандидат на пост главы Пентагона

РФ и КНР представляют угрозу интересам США в космосе - кандидат на пост главы Пентагона

02:00 20.01.2021
Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире - кандидат в госсекретари Блинкен

Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире - кандидат в госсекретари Блинкен

19:06 19.01.2021
"Укравтодор" сообщает о строительстве путепровода между Бахмутом и Светлодарском

"Укравтодор" сообщает о строительстве путепровода между Бахмутом и Светлодарском

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

Байден назвал день своей инаугурации на посту президента США днем демократии

Тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона повышаться не будут - Кличко

Байден стал 46-м президентом США

Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Пакистан испытал баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерное оружие - ВС страны

Не менее трех человек погибли, семь получили травмы при взрыве в Мадриде

ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-главе Кировоградской ОГА

В Молдове за время пандемии общее число заражений COVID-19 превысило 154 тысячи, вылечились 144,3 тыс. человек

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

Кабмин согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации

Кабмин назначил трех замов главы Гостаможни

Пекин вводит санкции против Помпео и еще 27 американцев

Команда Байдена получила доступ к официальным аккаунтам администрации США в Twitter

Шведское председательство в ОБСЕ будет работать над мирным урегулированием конфликта на Донбассе – Линде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА