События

20:11 20.01.2021

Кабмин согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации

1 мин читать
Кабмин согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации

Кабинет министров Украины согласовал назначение народного депутата фракции Александра Скичко (фракция "Слуга народа") главой Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующий проект указа президента одобрен на заседании правительства в среду.

Скичко является депутатом Верховной Рады, главой подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Избран по мажоритарному округу №197 в Черкасской области от партии "Слуга народа".

В прошлом Скичко был телеведущим, артистом разговорного жанра и актером.

Теги: #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:09 20.01.2021
Кабмин назначил трех замов главы Гостаможни

Кабмин назначил трех замов главы Гостаможни

17:48 20.01.2021
Киев начнет эксперимент по трудоустройству безработных в ІТ-сферу

Киев начнет эксперимент по трудоустройству безработных в ІТ-сферу

14:49 20.01.2021
Кабмин поддержал законопроект, позволяющий внедрение проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли

Кабмин поддержал законопроект, позволяющий внедрение проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли

13:40 20.01.2021
Кабмин поручил Минэкономики отработать вопрос определения ГАК "Лекарства Украина" централизованной закупочной организацией

Кабмин поручил Минэкономики отработать вопрос определения ГАК "Лекарства Украина" централизованной закупочной организацией

13:19 20.01.2021
Кабмин инициирует внедрение газопоставщиками годовых контрактов на поставку газа для населения

Кабмин инициирует внедрение газопоставщиками годовых контрактов на поставку газа для населения

13:15 20.01.2021
Кабмин берет в управление генкомпании, операторов рынков э/э и газа планирует передать Минэнерго

Кабмин берет в управление генкомпании, операторов рынков э/э и газа планирует передать Минэнерго

13:04 20.01.2021
Кабмин рассмотрит заявление нардепа Скичко о назначении его главой Черкасской обладминистрации в среду - Качура

Кабмин рассмотрит заявление нардепа Скичко о назначении его главой Черкасской обладминистрации в среду - Качура

13:00 20.01.2021
Кабмин предложит Раде ввести механизм скрининга иностранных инвестиций в стратегические объекты

Кабмин предложит Раде ввести механизм скрининга иностранных инвестиций в стратегические объекты

12:58 20.01.2021
Украина намерена договориться с KfW о финансировании развития социальной инфраструктуры на 36,5 млн евро

Украина намерена договориться с KfW о финансировании развития социальной инфраструктуры на 36,5 млн евро

12:46 20.01.2021
Премьер Украины поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций

Премьер Украины поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

Байден назвал день своей инаугурации на посту президента США днем демократии

Тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона повышаться не будут - Кличко

Байден стал 46-м президентом США

Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Пакистан испытал баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерное оружие - ВС страны

Не менее трех человек погибли, семь получили травмы при взрыве в Мадриде

ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-главе Кировоградской ОГА

В Молдове за время пандемии общее число заражений COVID-19 превысило 154 тысячи, вылечились 144,3 тыс. человек

Спасатели нашли туриста из Киева, пропал в районе горы Гемба во время катания на лыжах - ГСЧС

РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, и Киев даст этому соответствующую оценку – украинская делегация в ТКГ

Пекин вводит санкции против Помпео и еще 27 американцев

Команда Байдена получила доступ к официальным аккаунтам администрации США в Twitter

Шведское председательство в ОБСЕ будет работать над мирным урегулированием конфликта на Донбассе – Линде

Конкурс по избранию главы САП стартует 25 января

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА