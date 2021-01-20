Команда Байдена получила доступ к официальным аккаунтам администрации США в Twitter

Официальные аккаунты администрации США в Twitter перешли в среду под контроль команды нового президента США Джо Байдена, передают американские СМИ.

Представитель соцсети Ник Пасилио сообщил, что аккаунт @POTUS теперь контролируется Джо Байденом.

Команда нового президента также получила доступ к аккаунтам @WhiteHouse, Камала Харрис - к официальному аккаунту вице-президента, а супруга Байдена к аккаунту первой леди США. Аккаунт пресс-секретаря Белого дома теперь принадлежит Джен Псаки.

Кроме того, сразу после инаугурации Байдена обновился сайт Белого дома. На главной странице теперь размещена фотография Байдена, а не Трампа. На сайте добавлена информация и биография о Байдене, Камале Харрис, а также - кандидатов на ключевые должности в администрации.

Ранее в среду Байден принес присягу и стал 46-м президентом США.

Байден на выборах в ноябре 2020 года одержал победу над Дональдом Трампом, стремившимся к переизбранию. Исход выборов решило голосование в нескольких "колеблющихся" штатах. Трамп долгое время пытался оспорить результаты выборов через суды, однако в итоге признал, что эти попытки не увенчались успехом. Ранее в январе он пообещал обеспечить плавную передачу власти Байдену, однако официально поражение так и не признал.