Конкурс по избранию главы САП стартует 25 января

Комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) на прошедшем в среду заседании приняла решение о старте конкурса 25 января, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Объявление будет опубликовано на сайте Офиса генпрокурора течение трех ближайших дней вместе с нормативными актами, регулирующими деятельность Комиссии и проведения конкурса", - написала Венедиктова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

По ее словам, уже с понедельника начнется процесс отбора руководителя одного из ключевых институтов.

"Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, которые готовы в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов", - написала Венедиктова.

Источник: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/213853963710254