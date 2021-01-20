Тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона повышаться не будут - Кличко

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона в Украине повышать не будут, заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины (АГУ) Виталий Кличко.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба Киевской городской государственной администрации, такой договоренности достигли во время правительственного совещания, инициированного АГУ при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, мэров: Киева - Кличко, Мариуполя - Вадима Бойченко, Кропивницкого - Андрея Райковича, Винницы - Сергея Моргунова, Кривого Рога - Константина Павлова и первого заместителя городского головы Харькова - Александра Новака. В совещании также приняли участие представители НАК "Нафтогаз Украины", Офиса президента Украины и депутаты Верховной Рады.

"Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", - отметил после совещания Кличко.

Он также сообщил, что в понедельник должен быть подписан Меморандум между правительством, АГУ и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ в Украине. В частности, первоочередных шагов по урегулированию вопроса разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения.