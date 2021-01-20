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18:17 20.01.2021

Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

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Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

Решение России передать не Украине, а частному лицу - председателю политсовета партии "ОПЗЖ", нардепу Виктору Медведчуку, - группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов, заявляют в МИД Украины.

"Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей", - говорится в обнародованном в среду заявлении МИД Украины.

Также в украинском министерстве отмечают, что сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождения является особенно показательным и циничным в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандской формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождения всех находящихся в связи с конфликтом людей", - добавили в МИД.

Теги: #ткг #медведчук #пленники #нормандский_формат #мид
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