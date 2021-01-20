В Закарпатской области спасатели ищут потерявшегося на горе Гемба лыжника

В среду, 20 января, в 14:10 вблизи с. Пилипец Закарпатской области во время катания на лыжах на горе Гемба съехал с трассы и потерял ориентир турист 1990 г.р., сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"В настоящее время связь отсутствует. Для поиска привлечено 10 человек личного состава и 3 ед. техники ГСЧС", - говорится в обнародованном в среду вечером сообщении.

В ГСЧС добавили, что по прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительное лавинная опасность (3 уровень).

"В связи с этим, ГСЧС обращается к гражданам с просьбой не уходить сейчас в горы", - говорится в сообщении.