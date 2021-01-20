События

17:57 20.01.2021

В Закарпатской области спасатели ищут потерявшегося на горе Гемба лыжника

1 мин читать
В Закарпатской области спасатели ищут потерявшегося на горе Гемба лыжника

В среду, 20 января, в 14:10 вблизи с. Пилипец Закарпатской области во время катания на лыжах на горе Гемба съехал с трассы и потерял ориентир турист 1990 г.р., сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"В настоящее время связь отсутствует. Для поиска привлечено 10 человек личного состава и 3 ед. техники ГСЧС", - говорится в обнародованном в среду вечером сообщении.

В ГСЧС добавили, что по прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительное лавинная опасность (3 уровень).

"В связи с этим, ГСЧС обращается к гражданам с просьбой не уходить сейчас в горы", - говорится в сообщении.

Теги: #турист #гсчс #закарпатье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 20.01.2021
Взрыв в часовне произошел воЛьвовской области, один человек пострадал – ГСЧС

Взрыв в часовне произошел воЛьвовской области, один человек пострадал – ГСЧС

09:01 20.01.2021
В Карпатах и Закарпатье ожидается ухудшение погодных условий, значительная снеголавинная опасность – ГСЧС

В Карпатах и Закарпатье ожидается ухудшение погодных условий, значительная снеголавинная опасность – ГСЧС

18:13 18.01.2021
В Киеве горит трехэтажный жилой дом - ГСЧС

В Киеве горит трехэтажный жилой дом - ГСЧС

14:59 18.01.2021
В Украине на водных объектах в день Крещения будут дежурить почти 2 тыс. спасателей – ГСЧС

В Украине на водных объектах в день Крещения будут дежурить почти 2 тыс. спасателей – ГСЧС

13:06 18.01.2021
В Бородянке почти три часа боролись с пожаром на торговом рынке

В Бородянке почти три часа боролись с пожаром на торговом рынке

11:07 18.01.2021
В Здолбунове горят склады, пожар локализован, жертв нет - ГСЧС

В Здолбунове горят склады, пожар локализован, жертв нет - ГСЧС

19:35 16.01.2021
Спасатели нашли и доставили в больницу потерявшегося в горах туриста – ГСЧС

Спасатели нашли и доставили в больницу потерявшегося в горах туриста – ГСЧС

01:43 16.01.2021
Спасатели и туристы разыскали заблудившегося львовянина в горах Закарпатья

Спасатели и туристы разыскали заблудившегося львовянина в горах Закарпатья

16:06 15.01.2021
Пожар произошел на территории ООО "Карпатнефтехим" – ГСЧС

Пожар произошел на территории ООО "Карпатнефтехим" – ГСЧС

09:57 14.01.2021
В Закарпатской области 14 января ожидается 3 уровень снеголавинной опасности, на горе Поп Иван метель

В Закарпатской области 14 января ожидается 3 уровень снеголавинной опасности, на горе Поп Иван метель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе режим прекращения огня с начала суток не нарушался – штаб ООС

Из ОРДЛО на подконтрольную правительству Украины территорию вскоре передадут 9 человек – Денисова

В Одессе задержали мужчину, ходившего по улице с отрезанной головой в руках и обмотанного человеческими внутренностями

Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида

Кориневич заявил о фактах принудительной вакцинации жителей оккупированного Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе режим прекращения огня с начала суток не нарушался – штаб ООС

На МКС в очередной раз отключилась система получения кислорода

Из ОРДЛО на подконтрольную правительству Украины территорию вскоре передадут 9 человек – Денисова

Взрыв в Мадриде произошел при осмотре специалистами газового оборудования - СМИ

Убийцу 11-летней девочки в Одесской области суд приговорил к 15 годам тюрьмы, он попытался покончить с собой в зале суда

Суд поместил Штепу под ночной домашний арест и решил перейти к рассмотрению дела по сути

Не менее двух человек погибли при взрыве в Мадриде - СМИ

В зоне ООС в Луганской области обнаружили боеприпасы российского производства - прокуратура

В Одессе задержали мужчину, ходившего по улице с отрезанной головой в руках и обмотанного человеческими внутренностями

Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА