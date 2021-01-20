На Донбассе режим прекращения огня с начала суток не нарушался – штаб ООС

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала среды, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 20 января, на всех участках ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Так, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и далее контролируется украинскими военнослужащими.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1044971129328836