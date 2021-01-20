На МКС в очередной раз отключилась система получения кислорода

Система получения кислорода "Электрон-ВМ" вновь вышла из строя на Международной космической станции, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

"В 15:19 прошла информация об отказе "Электрона", - сказал Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.

Это уже седьмой случай поломки системы за последние месяцы. Ранее система отключалась 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря. В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.

Ранее в среду космонавт сообщил что на МКС вышла из строя одна из двух систем кондиционирования воздуха - СКВ-2.

Система "Электрон" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ремонта системы работает дублирующая система в американском сегменте станции.

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции. Такой точки зрения придерживается, в частности, космонавт Иван Вагнер, вернувшийся со станции в октябре.

Замглавы ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев ранее сообщил, что в корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.

Со своей стороны, исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев отверг утверждения об увеличении числа поломок на станции и заявил, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока.