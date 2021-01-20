Взрыв в Мадриде произошел при осмотре специалистами газового оборудования - СМИ

Взрыв в здании в Мадриде произошел во время проверки газового оборудования, сообщает издание "Паис".

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, два человека погибли при взрыве. Кроме того, шесть человек получили легкие травмы, еще один - травмы средней тяжести, и еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.

Мощный взрыв прогремел в здании в районе Ла-Латина в центре испанской столицы Мадрида в среду, три верхних этажа здания сильно разрушены.