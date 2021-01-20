Убийцу 11-летней девочки в Одесской области суд приговорил к 15 годам тюрьмы, он попытался покончить с собой в зале суда

Раздельнянский районный суд Одесской области признал 24-летнего односельчанина убитой летом 2019г одиннадцатилетней Даши Лукьяненко виновным в незаконном лишении свободы малолетней, покушение на ее изнасилование и умышленном убийстве, и приговорил к 15-ти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Трагическое событие произошло 13 июня 2019г в поселке Ивановка. Злоумышленник подстерег девочку на улице и затащил ее в свой дом, где пытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил ребенка шилом в шею, надел ей на голову полиэтиленовый пакет, задушил и бросил в выгребную яму туалета", - напоминают в областном главке полиции в среду.

Почти неделю девочку искали полицейские, военнослужащие, спасатели, волонтеры и местные жители. Ежедневно для проведения следственных действий, оперативных и розыскных мероприятий, которые проводились и на земле, и с воздуха, и под водой, привлекались сотни правоохранителей.

"По крупицам собирая информацию и по секундам восстанавливая последний час жизни Даши, полицейские установили злоумышленника, который, пытаясь отвести от себя подозрение и избежать наказания, цинично вместе с крестьянами и волонтерами участвовал в ее поисках. Тело пропавшей девочки нашли по месту жительства подозреваемого - и только тогда он признался в содеянном", - напомнили в полиции.

Мужчину арестовали без права внесения залога, а его действия квалифицировали по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.15, ч.4 ст.152 (Изнасилование), п 2 и 10 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) и ч.1 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования был проведен ряд экспертиз и собраны обоснованные доказательства, которые ныне позволили доказать вину обвиняемого в суде.

"В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Однако во время оглашения приговора, осознав его неотвратимость, он попытался покончить с жизнью, травмировав себе шею. Подсудимому предоставили необходимую помощь и объявили о лишении свободы на 15 лет и обязательстве выплатить потерпевшей стороне 800 тыс. гривень компенсации", - проинформировали в полиции.

По факту происшествия с его травмированием руководство ГУ полиции Одесской области назначило служебное расследование, в рамках которого будет устанавливаться правомерность действий правоохранительных органов в этой ситуации.