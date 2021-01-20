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17:14 20.01.2021

Не менее двух человек погибли при взрыве в Мадриде - СМИ

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По меньшей мере, два человека погибли в результате мощного взрыва в центре Мадрида, сообщает в среду газета "А-Бэ-Сэ".

По данным издания "Паис", еще несколько человек получили травмы. На месте работают спасатели и пожарные.

Мощный взрыв прогремел в здании в районе Ла-Латина в центре испанской столицы в среду, три верхних этажа здания сильно разрушены. На улице, где расположено здание, много мусора и обломков.

Рядом располагаются церковь, концертный зал и дом престарелых.

Причины взрыва пока неизвестны.

Теги: #взрыв #мадрид
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