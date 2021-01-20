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17:06 20.01.2021

В зоне ООС в Луганской области обнаружили боеприпасы российского производства - прокуратура

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В зоне ООС в Луганской области обнаружили боеприпасы российского производства - прокуратура

В районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области правоохранители задокументировали очередной факт использования запрещенного вооружения российского производства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, правоохраниетли задокументировали очередной факт, подтверждающий присутствие на временно оккупированной территории Луганской области вооруженных формирований Российской Федерации и поставки вооружения страной-агрессором.

"На бывших позициях НВФ РФ, что дислоцировалось вблизи поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области, обнаружены боеприпасы российского производства - боевая противопехотная фугасная мина нажимного действия (ПМН-2) и три фрагмента противопехотной осколочной мины натяжного действия (ПОМ-2-Р1) после детонации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства поражения указанного типа не состоят на вооружении ВСУ и применяются представителями незаконных вооруженных формирований РФ оккупационной администрации в Луганской области для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины.

Так, вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

Противопехотная фугасная мина нажимного действия ПМН-2 была на месте обезврежена взрывотехниками Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Теги: #рф #оос #боеприпасы
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