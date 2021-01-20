Контрразведка СБУ разоблачила командира группировки российских наемников

Контрразведка Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области разоблачила командира группировки российских наемников, которая участвовала в боевых действиях против сил антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году.

"Контрразведчики установили, что жительница Луганска участвовала в захвате здания Управления СБУ в областном центре. Возглавила группировку в составе так называемого "третьего Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ" вела боевые действия против украинских военных в 2014 году", – сообщает пресс-служба СБУ в Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

По данным следствия, в дальнейшем, находясь в составе отделения артиллерийской разведки так называемой "10 отдельной артиллерийской бригады второго армейского корпуса НМ ЛНР", злоумышленница отбирала огневые позиции для стрельбы, корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.

Следователи органов безопасности завершили досудебное расследование. В суд направлен утвержденный прокуратурой обвинительный акт по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.