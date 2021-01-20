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15:50 20.01.2021

Кориневич заявил о фактах принудительной вакцинации жителей оккупированного Крыма

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Кориневич заявил о фактах принудительной вакцинации жителей оккупированного Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о фактах принудительной вакцинации против Covid-19 граждан, проживающих на оккупированном Российской Федерацией полуострове.

"У нас еще есть факты фактически принудительной вакцинации наших граждан неизвестно чем, неизвестно какой вакциной, неизвестно какого качества", - заявил Кориневич ходе комитетских слушаний "Внешнеполитические аспекты деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополь: парламентское измерение" в формате видеоконференции в среду.

Он также подчеркнул, что жители Крыма не имеют возможность по собственному желанию сделать тест на Covid-19.

Кориневич утверждает, что с распространением пандемии Covid-19 ситуация с правами человека в Крыму "еще больше ухудшилась".

"Российская оккупационная власть показала себя абсолютно неспособной обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в Крыму", - считает Кориневич.

По его словам, в Крыму отсутствует необходимое количество мест в больницах, имеют место отказы в госпитализации граждан, перемещение больных Covid-19 из больниц в санатории, где им не могут оказать необходимую медицинскую помощь.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", слушания проводит комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Теги: #крым #вакцинация
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