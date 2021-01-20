Трамп покинул Белый дом

Дональд Трамп в последний раз покинул Белый дом в качестве президента США, сообщает в среду телеканал CNN.

Трамп отправляется на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где у него пройдет последняя церемония на посту президента. На инаугурацию Байдена он идти отказался. После церемонии Трамп в последний раз воспользуется бортом номер один и отправится на нем во Флориду - в свою резиденцию в Мар-а-Лаго.

Трамп покидает пост президента США, оказавшись в непростой ситуации: в последние недели он лишился поддержки части конгрессменов-республиканцев. Опросы показывают, что американцы также не в восторге от его деятельности.

Избранный президент США Джо Байден в среду будет приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на Капитолийском холме в Вашингтоне. Таким образом, Байден станет 46-м американским президентом. Вице-президентом будет провозглашена Камала Харрис, которая до недавних пор была сенатором.