СБУ в 2020 году нейтрализовала 600 кибератак и раскрыла 20 хакерских группировок

Служба безопасности Украины за минувший год нейтрализовала 600 кибератак на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры, сообщает пресс-служба СБУ.

"Значительная часть этих атак были инструментами гибридной агрессии. Их цель - снизить уровень информационной безопасности Украины или распространить деструктивный контент", - указывается в сообщении.

Также были нейтрализованы 20 группировок, причастных ко многим кибератакам, заблокированы более 2,6 тыс. сообществ с миллионной аудиторией и 21 бот-сеть мощностью около 60 тыс. аккаунтов.

"Благодаря работе киберспециалистов СБУ к уголовной ответственности за распространение антиукраинской пропаганды были привлечены 40 человек и еще 32 фигуранта уже осуждены. Въезд на территорию Украины запрещен 158 иностранцам, которые причастны к пропаганде сепаратизма в Интернете", - отмечают в СБУ.

Всего в течение 2020 года по материалам киберподразделений СБУ были начаты 496 уголовных производств, из них – 129 дел по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей или автоматизированных систем.

Также по инициативе СБУ были продлены санкции в отношении ряда российских сайтов и программных продуктов. Отдельно спецслужба направила обращение к компаниям Google и Apple по блокированию запрещенных российских приложений на их электронных площадках.