Верховный суд признал противоправным и отменил решение НБУ об отказе Резникову в согласовании главой набсовета Ощадбанка

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда 24 декабря оставил без изменений судебные решения первой и апелляционной инстанций, признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины (НБУ) об отказе Алексею Резникову в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка, сообщило издание "Финклуб" в среду.

Указывается, что суд в то же время частично удовлетворил кассацию НБУ и изменил мотивировочную часть решения предыдущих инстанций.

Как сообщалось, 16 августа 2019 года центробанк после проведения тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов набсовета Ощадбанка, в том числе председателя набсовета Шевки Аджунера и членов НС Дмитрия Власова и Алексея Резникова.

Однако позже, 18 и 19 февраля 2020 года, Окружной админсуд Киева отменил это решение. Затем, 20 мая и 30 июня, Шестой апелляционный админсуд отклонил апелляционные жалобы НБУ, оставив в силе постановления суда предыдущей инстанции, которыми было отменено решение НБУ о несогласовании Резникова и Власова членами набсовета Ощадбанка.