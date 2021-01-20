В ЕС на сегодня не обсуждают привязку выдачи виз гражданам третьих стран с сертификатом о вакцинации

В Европейском союзе в настоящее время не обсуждают вопрос выдачи виз для граждан третьих стран в привязке с доказательством о вакцинации от коронавируса.

Об этом в среду в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат накануне видеоконференции глав государств и правительств стран-членов ЕС, которая состоится в четверг, комментируя распространяемые в РФ соответствующие слухи.

"В настоящее время мы обсуждаем вопрос общих стандартов, которые могут быть признаны в ЕС, в отношении того, что если ты едешь, например во Францию, ты можешь доказать и показать, что ты был вакцинирован, и этот документ будет приемлем – мы говорим об этих стандартах", - констатировал он.

"Очень преждевременно обсуждать это (выдачу виз в привязке с доказательством о вакцинировании - ИФ) для граждан третьих стран, так как на рынке будут разные вакцины, произведенные, например, в России или Китае, для признания которых нам потребуется информация. Вопрос международного признания (вакцинации - ИФ) - это не для завтрашнего обсуждения. Мы не планируем ставить этот вопрос (на повестку дня видеоконференции - ИФ). Это не сейчас, так как мы только в самом начале (сертификации вакцинации - ИФ)", - добавил дипломат.

Кроме того, он указал, что в недавнем интервью президент Европейского совета Шарль Мишель уже выразил мнение, что "это очень чувствительный вопрос для многих стран-членов, и вы должны иметь это в виду".