В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за активной работы котловых систем – горадминистрация

Превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли зафиксировано в Дарницком районе Киева, в Киевской горгосадминистрации (КГГА) связывают это с активной работой котловых систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры.

"По состоянию на 19 января наблюдается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в Дарницком районе столицы. По данным пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ул. Вербицкого, 26 - Дарницкий р-н), по состоянию на 9:10 20 января - превышение разовых концентраций твердых частиц (пыли PM1, PM2,5)", – сообщает Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации в среду.

Отмечается, что вечером 19 января лаборатория КАРС провела замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения, а именно диоксида азота и оксида углерода, в два раза.

Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

По данным стационарных постов Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского за 19 января, в воздухе отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота и диоксида серы (продуктов горения) в 1,5-2 раза.

"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе... Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. В связи с резким снижением температурных показателей жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которые также попадает мусор с пластиком, что влияет на загрязнение воздуха", - отметил в. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.