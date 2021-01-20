События

13:51 20.01.2021

В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за активной работы котловых систем – горадминистрация

2 мин читать
В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за активной работы котловых систем – горадминистрация

Превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли зафиксировано в Дарницком районе Киева, в Киевской горгосадминистрации (КГГА) связывают это с активной работой котловых систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры.

"По состоянию на 19 января наблюдается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в Дарницком районе столицы. По данным пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ул. Вербицкого, 26 - Дарницкий р-н), по состоянию на 9:10 20 января - превышение разовых концентраций твердых частиц (пыли PM1, PM2,5)", – сообщает Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации в среду.

Отмечается, что вечером 19 января лаборатория КАРС провела замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения, а именно диоксида азота и оксида углерода, в два раза.

Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

По данным стационарных постов Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского за 19 января, в воздухе отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота и диоксида серы (продуктов горения) в 1,5-2 раза.

"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе... Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. В связи с резким снижением температурных показателей жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которые также попадает мусор с пластиком, что влияет на загрязнение воздуха", - отметил в. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Теги: #киев #кгга #загрязнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:53 20.01.2021
В Киеве на прошлой неделе зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ

В Киеве на прошлой неделе зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ

12:53 20.01.2021
Власти Киева настроены возобновить учебный процесс в школах с 25 января – Кличко

Власти Киева настроены возобновить учебный процесс в школах с 25 января – Кличко

12:42 20.01.2021
В Киеве за сутки выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом – Кличко

В Киеве за сутки выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом – Кличко

17:58 19.01.2021
Самые высокие зарплаты в Киеве предлагают риелторам, электрослесарям и главным механикам

Самые высокие зарплаты в Киеве предлагают риелторам, электрослесарям и главным механикам

11:01 19.01.2021
В Киеве за сутки выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1015 человек

В Киеве за сутки выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1015 человек

10:06 19.01.2021
В Киеве появился Центр консервации предметов археологии

В Киеве появился Центр консервации предметов археологии

06:46 19.01.2021
Возле южного железнодорожного вокзала в Киеве открыли круглосуточный пункт обогрева

Возле южного железнодорожного вокзала в Киеве открыли круглосуточный пункт обогрева

20:58 18.01.2021
Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

18:13 18.01.2021
В Киеве горит трехэтажный жилой дом - ГСЧС

В Киеве горит трехэтажный жилой дом - ГСЧС

17:39 18.01.2021
В Киеве задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам УГРО Нацполиции, требовавшего $10тыс. взятки за закрытие производства

В Киеве задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам УГРО Нацполиции, требовавшего $10тыс. взятки за закрытие производства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ЕС на сегодня не обсуждают привязку выдачи виз гражданам третьих стран с сертификатом о вакцинации

Суд оставил Микитася под арестом

В Киеве за сутки выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом – Кличко

Байден остановит процесс выхода США из ВОЗ

Украина привлечет юрсоветника для защиты в международном арбитраже с китайскими инвесторами "Мотор Сич"

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС на сегодня не обсуждают привязку выдачи виз гражданам третьих стран с сертификатом о вакцинации

Суд оставил Микитася под арестом

Израиль готов начать восстановление международного туризма после вакцинации 25% населения

В четверг в Украине начнется стремительное потепление, местами выпадет небольшой снег

Байден остановит процесс выхода США из ВОЗ

Песков назвал чушью и компиляцией информацию о том, что ФСО охраняет дворец под Геленджиком

Путин не контактировал с Трампом во время беспорядков в Капитолии - Песков

Взрыв в часовне произошел воЛьвовской области, один человек пострадал – ГСЧС

Крещение в Украине прошло без чрезвычайных происшествий на водоемах – МВД

Украина привлечет юрсоветника для защиты в международном арбитраже с китайскими инвесторами "Мотор Сич"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА