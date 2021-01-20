События

12:53 20.01.2021

Власти Киева настроены возобновить учебный процесс в школах с 25 января – Кличко

2 мин читать
Власти Киева настроены возобновить учебный процесс в школах с 25 января – Кличко

Правительство Украины должно принять решение о том, как будет организован учебный процесс в школах после завершения строгого карантина, заявил городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн-брифинге в среду.

"Учитывая, что строгий карантин завершается в конце этой недели, правительство должно принять решение, как дальше будут учиться школьники. Столичная власть настроена восстановить с 25 января обучения во всех школах города. К привычному учебному процессу вернется начальная школа - с первого по четвертый класс. И должны вернуться за парты ученики старших, особенно выпускных, классов. Чтобы должным образом подготовиться к аттестации, ВНО и вступительной кампании в высшие учебные заведения", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что механизм изменений учебного процесса в Киеве отработан и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет применяться смешанная система обучения.

"Городские власти, как и до объявления локдауна, ответственно относятся к карантину. И будут принимать решение о прекращении обучения в отдельных классах и школах, исходя из ситуации с заболеваемостью. То есть руководство заведений будет закрывать на карантин отдельные школы или классы", - пояснил мэр.

Кличко отметил, что столичные детсады продолжают работать в обычном режиме. На карантин закрыто одно учреждение дошкольного образования - в Шевченковском районе. Также из-за выявленых случаев коронавируса временно закрыты 39 групп в 36 садиках. Наполненность детей в детских садах Киева - более 40%.

Теги: #киев #кличко #школы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:51 20.01.2021
В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за активной работы котловых систем – горадминистрация

В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за активной работы котловых систем – горадминистрация

12:53 20.01.2021
В Киеве на прошлой неделе зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ

В Киеве на прошлой неделе зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ

12:42 20.01.2021
В Киеве за сутки выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом – Кличко

В Киеве за сутки выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом – Кличко

17:58 19.01.2021
Самые высокие зарплаты в Киеве предлагают риелторам, электрослесарям и главным механикам

Самые высокие зарплаты в Киеве предлагают риелторам, электрослесарям и главным механикам

11:15 19.01.2021
Возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению крайне необходимо - Шкарлет

Возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению крайне необходимо - Шкарлет

11:01 19.01.2021
В Киеве за сутки выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1015 человек

В Киеве за сутки выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1015 человек

10:06 19.01.2021
В Киеве появился Центр консервации предметов археологии

В Киеве появился Центр консервации предметов археологии

06:46 19.01.2021
Возле южного железнодорожного вокзала в Киеве открыли круглосуточный пункт обогрева

Возле южного железнодорожного вокзала в Киеве открыли круглосуточный пункт обогрева

20:58 18.01.2021
Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

18:13 18.01.2021
В Киеве горит трехэтажный жилой дом - ГСЧС

В Киеве горит трехэтажный жилой дом - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ЕС на сегодня не обсуждают привязку выдачи виз гражданам третьих стран с сертификатом о вакцинации

Суд оставил Микитася под арестом

В Киеве за сутки выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом – Кличко

Байден остановит процесс выхода США из ВОЗ

Украина привлечет юрсоветника для защиты в международном арбитраже с китайскими инвесторами "Мотор Сич"

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС на сегодня не обсуждают привязку выдачи виз гражданам третьих стран с сертификатом о вакцинации

Суд оставил Микитася под арестом

Израиль готов начать восстановление международного туризма после вакцинации 25% населения

В четверг в Украине начнется стремительное потепление, местами выпадет небольшой снег

Байден остановит процесс выхода США из ВОЗ

Песков назвал чушью и компиляцией информацию о том, что ФСО охраняет дворец под Геленджиком

Путин не контактировал с Трампом во время беспорядков в Капитолии - Песков

Взрыв в часовне произошел воЛьвовской области, один человек пострадал – ГСЧС

Крещение в Украине прошло без чрезвычайных происшествий на водоемах – МВД

Украина привлечет юрсоветника для защиты в международном арбитраже с китайскими инвесторами "Мотор Сич"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА