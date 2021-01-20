Власти Киева настроены возобновить учебный процесс в школах с 25 января – Кличко

Правительство Украины должно принять решение о том, как будет организован учебный процесс в школах после завершения строгого карантина, заявил городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн-брифинге в среду.

"Учитывая, что строгий карантин завершается в конце этой недели, правительство должно принять решение, как дальше будут учиться школьники. Столичная власть настроена восстановить с 25 января обучения во всех школах города. К привычному учебному процессу вернется начальная школа - с первого по четвертый класс. И должны вернуться за парты ученики старших, особенно выпускных, классов. Чтобы должным образом подготовиться к аттестации, ВНО и вступительной кампании в высшие учебные заведения", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что механизм изменений учебного процесса в Киеве отработан и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет применяться смешанная система обучения.

"Городские власти, как и до объявления локдауна, ответственно относятся к карантину. И будут принимать решение о прекращении обучения в отдельных классах и школах, исходя из ситуации с заболеваемостью. То есть руководство заведений будет закрывать на карантин отдельные школы или классы", - пояснил мэр.

Кличко отметил, что столичные детсады продолжают работать в обычном режиме. На карантин закрыто одно учреждение дошкольного образования - в Шевченковском районе. Также из-за выявленых случаев коронавируса временно закрыты 39 групп в 36 садиках. Наполненность детей в детских садах Киева - более 40%.