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12:42 20.01.2021

В Киеве за сутки выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом – Кличко

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В Киеве за сутки выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки у 606 человек выявили коронавирусную инфекцию, 16 жителей скончались, 1251 -выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 606 больных коронавирусом. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице 2227 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 124 240", - цитирует Кличко пресс-служба Киевской горадминистрации.

Среди заболевших :360 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 10 девочек от одного месяца до 16 лет. А также 223 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет и 13 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Кроме того, заболели 16 медиков.

В больницы Киева госпитализировали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Всего коронавирус преодолели 50 339 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 108, Дарницком - 101, Оболонском районе - 83 случая.

"К сожалению, не на много уменьшается количество больных, нуждающихся в госпитализации. И тех, что находятся в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1217 больных коронавирусом, из них 8 детей. 903 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1013 человек. Под аппаратами ИВЛ - 29 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - свыше 30 процентов ", - сказал Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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